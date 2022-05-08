ATAŞEHİR'DE KAZADAN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİ TEKMELEDİLER

ATAŞEHİR'de kazaya karışan sürücü, olay yerinden uzaklaşmaya çalışınca otomobili tekmelerin hedefi oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece Hatboyu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hızlı ilerlediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, ışıklarda bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, arkadan çarpan sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine diğer araçtakiler inerek sürücüyü durdurmaya çalıştı. Manevralar yaparak uzaklaşmak isteyen sürücünün otomobili çevreleyen 3 kişi camları yumruklarken, bir taraftan da tekme attı. Uzaklaşmaya çalışan otomobil durdurularak sürücü aşağı indirildi. Daha sonra olay yerine polis çağrıldı.

Yaşanan gerginlik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel