Son dakika: Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Haberler

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeni Sahra Mahallesi Bostan Sokak'ta içinde hurda malzemeler, inşaat ve boya malzemelerinin bulunduğu hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, zaman zaman patlamalar meydana gelen yangını yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.