Son dakika haberleri! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliklerine Erkan Öncel, Yavuz Selim Can, Murat Dönmez, Burak Soytürk, Yunus Biçen ve Mehmet Burak Turan atandı. Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyesi Uzman Doktor Emre Çıkaklıoğlu, Nöroloji Üyesi Profesör Doktor Ayhan Köksal ve Göğüs Hastalıkları Üyesi Uzman Doktor Özlem Saniye İçmeli görevden alındı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Beşinci Adli İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Doktor Caner Beşkoç atandı. Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selahaattin Kuşhan görevlendirildi. Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Umut görevlendirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne, Şırnak İl Müdürü Muzaffer Akçam atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ise görevden alındı.