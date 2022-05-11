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Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de

Bir son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.

Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Haberler

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