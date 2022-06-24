Son dakika! Artvin'de iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde Engin ve Yüksel Akman kardeşlere ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden köylüler, ilgili kurumlara ihbarda bulunduktan sonra Artvin Valiliğinin koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce olası yangınlara ilk müdahale için geçen yıl kurulan yangın söndürme sistemini kullandı.

Köylülerin müdahalesiyle çevredeki cami ve evlere sıçramasının önüne geçilen yangın, Artvin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Köy muhtarı Ali Fuat Beyaz, gazetecilere, yangının fark edilmesi üzerine köylülerin, bölgede AFAD'ın kurduğu yangın söndürme vanalarıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.

"Belki evi kurtaramadık ama evin hemen yanındaki camimizi ve diğer 36 evi kurtarma imkanımız oldu." diyen Beyaz, "Valimize, AFAD'a, belediye ve orman itfaiye ekiplerine, köylülerime teşekkür ediyorum. Yangın söndürme vanalarının ne kadar önemli olduğunu bugün yaşayarak gördük. Bütün köylerimize bu sistemin kurulmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.