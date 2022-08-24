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Son Dakika | Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancı hakkında tutuklama kararı

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Son Dakika | Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancı hakkında tutuklama kararı

Son dakika haber: Arnavutluk'ta, 20 Ağustos'ta askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi hakkında tutuklama kararı alındı.

Arnavutluk'ta, 20 Ağustos'ta askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi hakkında tutuklama kararı alındı.

Elbasan Asliye Mahkemesi düzenlediği oturumda, Elbasan bölgesine bağlı Grameç'te yaşanan olayla ilgili iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar verdi.

Kararın temyize götürülebileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmaya Elbasan Savcılığı devam edecek.

Olay

Arnavutluk'ta 20 Ağustos'ta bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmış, bu şahısların kullandıkları felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar, iş birliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme" ve "bilgi edinme"den suçlanıyor.???????

21 Ağustos'ta da Berat bölgesindeki Poliçan Askeri Tesisi'nin dış kısmında fotoğraf çektikleri şüphesiyle 4 Çekya vatandaşı emniyet güçlerince gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

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