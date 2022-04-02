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Son dakika... Arnavutköy'de husumetli iki kişi silahla birbirini yaraladı

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Son dakika... Arnavutköy'de husumetli iki kişi silahla birbirini yaraladı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Arnavutköy'de husumetli iki kişi silahla ateş ederek birbirini yaraladı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de husumetli iki kişi silahla ateş ederek birbirini yaraladı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 Mart'ta İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Tuncay U'nun silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bir kişinin arkasından silahla ateş ettiği Tuncay U'nun karşılık vererek silahını ateşlediği ve yere düştüğü, yere düşen saldırganın da kaçtığını belirledi.

Çalışmalar kapsamında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İrfan Y'nin, Tuncay U'ya silahlı saldırı düzenleyen zanlı olduğu tespit edildi. İrfan Y'nin, saldırının ardından yaralanarak kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği anlaşıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Tuncay U. ile yapılan görüşmede işe giderken kendisine ateş eden kişiye silahla karşılık verdiği, ağabeyi Emrah U'nun Muş'ta kavga sırasında öldürdüğü kişinin yakınlarıyla husumetli oldukları, öldürülmekle tehdit edildiği, yaklaşık 3 ay önce gerçekleştirilen silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu anlaşıldı.

Yapılan araştırmada daha önceki silahlı saldırının da İrfan Y. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Polis ekiplerince, tedavisinin ardından Tuncay U. gözaltına alındı, İrfan Y'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, 22 Mart, Polis, Güncel, Haberler

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