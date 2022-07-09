Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ - Haberler

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Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'de buğday tarlasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de buğday tarlasında yangın çıktı. Yangına helikopter de havadan müdahale etti

Yangın 17.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Hızla geniş alana yayılan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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