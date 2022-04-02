Son Dakika | Arjantin'de Malvinas Savaşı'nın 40. yılı

BUENOS Arjantin'in "Malvinas" olarak isimlendirdiği, Falkland Adaları'nda Arjantin ile İngiltere'nin yaptığı savaşın 40. yılı dolayısıyla başkent Buenos Aires'te etkinlikler düzenlendi.

Çeşitli organizasyonların çağrısıyla toplanan binlerce kişi, İngiltere'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine kadar yürüdü. Arjantin'in adalar üzerindeki hak iddiasını destekleyen göstericiler, İngiltere karşıtı sloganlar attı. Büyükelçilik yakınında yapılan etkinliğin ardından göstericiler, İngiltere ve ABD bayraklarını ateşe verdi.

Gösteriye, bazı Malvinas Savaşı gazileri de katıldı.

Malvinas Savaşı Gazisi Juan Marcos Sopere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "40 yıl önce Büyük Britanya Birleşik Krallığı gibi bir sömürge imparatorluğuna en büyük akıl ve adalet mesajını verdik. 2 Nisan'da, Arjantin'in dünyada hüküm süren ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kınanmış bir sömürge durumunu yasal olarak düzeltmesinden İngiltere çok zarar gördü." dedi.

"Malvinas, ulusal topraklarımızın bir parçasıdır"

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de Malvinas Savaşı'nın 40. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Arjantin'in adalar üzerindeki hak iddiasını yineleyerek şunları söyledi:

"Adalara çıkarmanın 40. yılında ilk sözlerimin canlarını ve ailelerini terk eden askerler için olmasını istiyorum. Tüm gaziler için. Günler önce güçlü ve kararlı bir şekilde 'bir daha asla' dediğimizde, bu Malvinas'taki kahramanlarımızı da kapsıyor. Böylece bir daha asla unutulmasınlar ve herhangi bir hükümetin sessizliğine altında kalmasınlar."

Malvinas Savaşı gazilerine teşekkür eden Fernandez, "Malvinas, ulusal topraklarımızın bir parçasıdır. Her zaman Arjantinliydiler ve iddialarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Falkland Adaları

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin metrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığı konusunda ısrar ediyor.

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda, 2013'te bağımsızlık referandumu yapılmış ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "Evet" yanıtını vermişti.

Arjantin'in adalara 1982'de yaptığı askeri operasyonda 650 Arjantinli, 255 İngiliz askeri hayatını kaybetmişti.