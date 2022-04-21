Son dakika! Araç kiralama şirketlerinin sitelerini kopyalayan dolandırıcılık çetesine operasyon

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandıran şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'da 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyen vatandaşlardan kapora ücreti alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçunu işlediği 5 şüpheli şahsı tespit etti.

İstanbul genelinde 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 10 adet cep telefonu ve 8 adet banka kartı ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel