Araban Kaymakamı şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle buluştu.
Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle buluştu.
Sevgili, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftar programında ilçedeki şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle bir araya geldi.
Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından iftarını açtı.
Programa Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da katıldı.
AA / Mahmut Bazlama - Güncel