Son dakika! Apartmanda komşuların yumruklu kavgası kamerada

NEVŞEHİR'de aynı apartmanda karşılıklı dairelerde oturan iki ailenin bireyleri, kapı önünde bulunan ayakkabı dolabının üzerine çanta konulması nedeniyle kavga etti. Tarafların tekme- tokat ve yumrukla birbirine girdiği kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Fethi Özdemir'in eşi Elif Özdemir, salı günü yakınlarına ziyarete gitti. Bir süre sonra gelen Elif Özdemir, iddiaya göre çantasını kapı önündeki karşı komşusunun ayakkabı dolabının üzerine koydu. Komşusu E.A. ve Z.A., bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Fethi Özdemir'in eve gelmesiyle tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya E.A. ve Z.A. çiftinin yakınları da dahil oldu. Tekme- tokat ve yumruklu kavga, Fethi Özdemir'in çocuğu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavga sırasında Özdemir'in çocuklarının 'imdat' sesleri duyuldu. Kavgada Fethi Özdemir'in kulak memesinin bir parçası koptu. Fethi Özdemir ile eşi Elif Özdemir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan çift, taburcu edildi.

Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.