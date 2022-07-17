Son Dakika | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıkan yangın söndürüldü Edinilen son dakika haberine göre Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıkan yangın söndürüldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 22.45'te otoparkın ağaçlık kısmında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangında bir ağaç ve otluk alan yandı. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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