ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ; EĞLENCE MEKANINA GİTMİŞLER - Haberler

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ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ; EĞLENCE MEKANINA GİTMİŞLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın, dün gece kaza öncesi bir mekanda eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.

Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın, dün gece kaza öncesi bir mekanda eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü. Görüntülerde; Engin Borazan'ın, arkadaşlarına poz verdiği anlar yer aldı.

ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ; EĞLENCE MEKANINA GİTMİŞLER

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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