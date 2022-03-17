ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ; EĞLENCE MEKANINA GİTMİŞLER
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın, dün gece kaza öncesi bir mekanda eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.
Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın, dün gece kaza öncesi bir mekanda eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü. Görüntülerde; Engin Borazan'ın, arkadaşlarına poz verdiği anlar yer aldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel