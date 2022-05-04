Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Yazır Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, araçtaki M.D, R.D. ve Y.D. gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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