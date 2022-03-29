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Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu

AA - Gülsem Adam - Güncel
Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve satışını yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 55 kilogram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Gülsem Adam - Güncel

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