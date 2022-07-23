Son Dakika | Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son dakika haber: OLAYA KARIŞTIĞI BELİRLENEN BABA GÖZALTINA ALINDIAntalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaşamını yitirenlerden Mustafa Gürler'in babası Ekrem Gürler, olaya karışıp, tüfeği ateşlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. OLAYA KARIŞTIĞI BELİRLENEN BABA GÖZALTINA ALINDI Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaşamını yitirenlerden Mustafa Gürler'in babası Ekrem Gürler, olaya karışıp, tüfeği ateşlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Güncel Mustafa Gürler Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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