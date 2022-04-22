Son dakika! Antalya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sahte para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Hatay'dan kente sahte para getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda şüpheliler G.U. ve M.Y, sahte olduğu belirlenen 10 bin 200 dolarla yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.