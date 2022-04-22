Son dakika! Antalya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika! Antalya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika! Antalya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Antalya'da sahte para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da sahte para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Hatay'dan kente sahte para getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda şüpheliler G.U. ve M.Y, sahte olduğu belirlenen 10 bin 200 dolarla yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Antalya, Hatay, Güncel, Haberler

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