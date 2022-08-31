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Ormanlık alanda yangın çıktı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan 7 arazöz, orman ve jandarma ekipleri ile havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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