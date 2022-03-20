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Son Dakika | Antalya'da kaybolan zihinsel engelli jandarma ekiplerince buldu

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Son Dakika | Antalya'da kaybolan zihinsel engelli jandarma ekiplerince buldu

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli S.G. (50) evine geri dönmeyince yakınları jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine çalışma yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G'yi yaklaşık 4 saat sonra 5 kilometre uzaklıktaki bir mahallede buldu.

Jandarma ekipleri zihinsel engelli kişiyi ailesine teslim etti.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Jandarma, Manavgat, Antalya, Engelli, Güncel, Haberler

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