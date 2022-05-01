Son dakika! Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu - Haberler

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Son dakika! Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika! Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu

Son dakika haberi... Antalya'da jandarma ekipleri, kendisinden bir gündür haber alınamayan alzaymır hastasını bulup ailesine teslim etti.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekipleri, kendisinden bir gündür haber alınamayan alzaymır hastasını bulup ailesine teslim etti.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası M.T'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kaybolan vatandaşın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, aynı mahallede devriye gezerken şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kaybolan alzaymır hastası M.T. olduğu anlaşılan bu kişi, ailesine teslim edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Jandarma, Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

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