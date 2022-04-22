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Son dakika... Antalya'da hastane güvenlik görevlisini darbeden baba ile oğlu gözaltına alındı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Son dakika... Antalya'da hastane güvenlik görevlisini darbeden baba ile oğlu gözaltına alındı

Son dakika haber: Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastanedeki güvenlik görevlisini darbettiği öne sürülen baba ile oğlu gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastanedeki güvenlik görevlisini darbettiği öne sürülen baba ile oğlu gözaltına alındı.

İddiaya göre, Alanya'da evde kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Ö.Ö. ile oğlu M.Ö, ilçedeki bir hastanedeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavilerinin geciktiğini öne sürerek sağlık personeline zorluk çıkaran baba ile oğluna, güvenlik görevlisi müdahale etti.

Çıkan arbedede güvenlik görevlisi Mehmet Evren'i darbeden ve tedavisi tamamlanan baba ile oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aynı hastanede tedaviye alınan güvenlik görevlisi Evren'in vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Ö.Ö'nün evinde 2 şişe sahte içki ele geçirildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Güvenlik Görevlisi, Manavgat, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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