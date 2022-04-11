Son dakika! Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumaklar Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketine ait 8 metre uzunluğunda, yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki demir elektrik direğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgede yaptığı araştırma sonucu direği M.K. ve Ş.K'nin çaldığı belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, bulunan direk elektrik dağıtım şirketine teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title