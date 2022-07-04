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Son Dakika | Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

AA - Servet Tümer - Güncel
Son Dakika | Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Etler Mahallesi Hapılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına, 2 helikopter, 1 uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

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