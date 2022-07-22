Son Dakika | Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde 3 kadının yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Antalya'nın Finike ilçesinde 3 kadının yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Finike'de dün akşam saatlerinde Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah'ın (63) hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü T.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alkollü araç kullanmak ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının, daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Finike ilçesinde T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpmıştı. Ayşe Aloğlu, Zekiye Kayabaş ve Fatma Keçekülah, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Tragger Antalya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.