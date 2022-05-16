Son Dakika | Annesiyle tartışan üvey babasını sopayla öldürdü - Haberler

ADANA'da O.H. (14), annesi Elif Cihangir'in (32) tartıştığı üvey babası Yücel Cihangir'i (62), sopayla boğazına bastırarak öldürdü. Elif Cihangir'in ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kadın ile oğlunu gözaltına aldı. İfadesinde, "Eşimle sürekli tartışıyorduk. Eve para getirmiyordu ve bizimle ilgilenmiyordu. Olay gecesi de tartışırken oğlum, Yücel'in sopayla boğazına çöktü, nefessiz kalınca öldü" dedi. Elif Cihangir ve oğlu O.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Elif Cihangir, 6 ay önce TIR şoförü Yücel Cihangir ile evlendi. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışmaya başladı. Son olarak 15 Mayıs gecesi Cihangir çifti arasında çıkan tartışma, Elif Cihangir'in önceki evliliğinden oğlu O.H.'nin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında evdeki sopayı alan O.H., üvey babası Yücel Cihangir'in boğazına çöktü. Nefessiz kalan Cihangir hareketsiz şekilde yere yığılırken, anne ile oğlu ise sopayı evin penceresinden aşağı attı. Bir süre bekleyen Elif Cihangir, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu.

Yücel Cihangir'in cenazesi ise otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp, Solaklı Mahallesi'nde toprağa verildi. Elif Cihangir'in diğer 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.