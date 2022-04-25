Son Dakika | Annesinin cenazesini getirirken kazada öldü (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Annesinin cenazesini getirirken kazada öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Annesinin cenazesini getirirken kazada öldü (2)

Gelen son dakika haberlerine göre KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİDiyarbakır'da annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'da annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Çiçek'in naaşı annesi Hava Kılıç'ın cenazesiyle birlikte Yenişehir ilçesinde bulunan aile mezarlığına getirildi. Mezarları yan yana kazılan anne ve kızı gözyaşlarıyla defnedildi. 

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Bingöl, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title