Son Dakika | Annesinin cenazesini getirirken kazada öldü (2)

KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'da annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Çiçek'in naaşı annesi Hava Kılıç'ın cenazesiyle birlikte Yenişehir ilçesinde bulunan aile mezarlığına getirildi. Mezarları yan yana kazılan anne ve kızı gözyaşlarıyla defnedildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,