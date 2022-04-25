Son Dakika | Annesinin cenazesini getirirken kazada öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİDiyarbakır'da annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.
KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'da annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Çiçek'in naaşı annesi Hava Kılıç'ın cenazesiyle birlikte Yenişehir ilçesinde bulunan aile mezarlığına getirildi. Mezarları yan yana kazılan anne ve kızı gözyaşlarıyla defnedildi.
Burak EMEK/DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel