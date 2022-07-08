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Son dakika! Anneleri ölen yavru leylekleri itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Akyol - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Anneleri ölen yavru leylekleri itfaiye ekipleri kurtardı Düzce'de cami kubbesine yapılan yuvada mahsur kalan yavru leylekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Anneleri ölen yavru leylekleri itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE - Düzce'de cami kubbesine yapılan yuvada mahsur kalan yavru leylekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne leyleğin ise elektrik tellerine kapılarak telef olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Arapçiftliği Mahallesi'ndeki caminin kubbesinde 3 yavru leyleğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, leyleklerin aç ve bitkin olduğunu fark etti. Merdivenli araç yardımıyla kubbeye çıkan ekipler, yavruları aşağıya indirdi. Anne leyleğin elektrik tellerine kapılarak telef olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, yavruları Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Güncel

İtfaiye Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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