Son Dakika | Ankara ve Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Haberler

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Son Dakika | Ankara ve Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Ankara ve Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA ve Adana'da FETÖ/PDY'nin firari üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA ve Adana'da FETÖ/PDY'nin firari üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara ve Adana'da iki operasyon gerçekleştirildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgüt içinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve firari olarak aranan 13 şüpheli, Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ise örgütün evlerinde kaldıkları belirlenen emniyetten ihraç edilmiş 2 firari şüpheli tespit edildi. Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Adana Güncel Haberler Son Dakika

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