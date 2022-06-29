Son dakika haberi | Kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi yakalandı Son dakika haber: Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 35 kişinin yakalandığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 35 kişinin yakalandığını bildirdi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 20-26 Haziran'da il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon 384 bin 500 dolu makaron, 34 bin 490 litre sahte alkollü içki, 30 bin boş makaron, 26 bin 400 litre karışımlı akaryakıt, 12 bin 444 elektronik/muhtelif eşya, 1880 paket kaçak sigara, 60 sahte bandrol, 60 kilogram tütün ve 2 kaçak otomobil ele geçirildi. AA / Aykut Karadağ - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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