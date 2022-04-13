Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, eroin sattığı belirlenen Z.A ve D.G'yi yakaladı.

Söz konusu kişilerin evinde arama yapan ekipler, 63 paket halinde daralı ağırlığı 966 gram gelen eroin, 2 paket halinde 1,4 gram metamfetamin, hassas terazi, 17 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirdi.

Ekipler, Z.A ve D.G'nin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri H.A ve Ö.B'yi de 1 kilo eroin ile yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.