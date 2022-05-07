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Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı

AA - Güncel
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Son dakika haberler: Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurarak durması güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurarak durması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AD 7503 plakalı otomobil, Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde taksiyle çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan merdivenlerden düşerek, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.

Kaza nedeniyle otomobil ve takside hasar meydana geldi.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

AA / Güncel

Otomobil, Ankara, Taksi, Kaza, Güncel, Haberler

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