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Son dakika... Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika... Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Son dakika gündem haberi: Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttuANKARA'da, Ankara Şeker Fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu

ANKARA'da, Ankara Şeker Fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Etimesgut ilçesinde bulunan Ankara Şeker Fabrikasında saat 19.00 sularında yangın çıktı. Fabrikanın lastik küspe bantları kısmında çıkan yangını gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden söndürüldü.

'YANGINDA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMAMIŞTIR'

Türk Şeker'den yangınla ilgili yapılan açıklamada, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, "Ankara Şeker Fabrikasında ham fabrika kısmında lastik küspe bantlarına düşen bir kıvılcım neticesinde çıkan küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Yanan 24-25 metre uzunluğundaki lastik bant olduğu için yüksek miktarda duman çıkmıştır. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yangına anında müdahale etmiş ve yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır" denildi. Küçük çaplı hasara yol açtığı aktarılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

İtfaiye Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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