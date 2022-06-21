Son dakika! ANKARA'DA MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI Son dakika gelişmesine göre ANKARA'da şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan minibüsteki 2 yolcu yaralandı. ANKARA'da şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Kaza, saat 22.30'da Sincan ilçesi Maraşal Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve Mustafa D. yönetimindeki 06 J 1664 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Aydın K. yönetimindeki 06 COZ 630 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarıştı. Şerit zihlali nedeniyle meydana gelen kazada minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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