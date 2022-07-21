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Son dakika: Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Güncel
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Son dakika: Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'nın Mamak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Can Başaran (25), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Can Başaran (25), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara 19 Mayıs Bulvarı Mamak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Can Başaran'a Ankara-Kayaş istikametinde seyir halinde olan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu Hüseyin Can Başaran metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

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