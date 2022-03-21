Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1 ton 166 kilogram kıyılmış tütün, 529 bin 700 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 511 paket doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na ve ilgili diğer kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, Kaçakçılık, Sincan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title