Son Dakika | Ankara'da Doktorlar, Sağlık Bakanlığı Önüne Siyah Çelenk Bırakmak İstedi; Polis Çelenge El Koydu

Ankara'da doktorlar, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etmek için Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Onur Erden, "Görevi bizleri korumak olan, düzeni sağlamak olan emniyet, bunu yapmaktansa çelengimize el koydu" dedi.

Ankara'da, Sağlık Bakanlığı önünde toplanan ve Bakanlık önüne siyah çelenk bırakarak doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etmek isteyen doktorlara polis engel oldu. Bakanlık önüne siyah çelenk bırakılmasına izin vermeyen polis, çelenge el koydu.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Onur Erden, şu açıklamayı yaptı:

"Grevimizin ikinci gününde Doktor Ekrem Karakaya'yı anmak için ve bu ölen sağlık sistemi, üzerimize çöken sağlık sitemi, canımıza kasteden sağlık sistemini protesto etmek için siyah çelenk bırakmaya gelmiştik. Oysa görevi bizleri korumak olan, düzeni sağlamak olan emniyet, bunu yapmaktansa çelengimize el koydu.

Dün bir meslektaşımız, bir sağlık emekçisi, İstanbul'da yürüdü, 'Üzerimde sadece önlüğüm var, silahım yok' diyerek sadece protesto hakkını kullanmak istiyordu. Ama dün İstanbul'da, burada olduğu gibi dört, beş barikat önlerine kuruldu. Dün, bunlar teker teker aşıldı. Bugün aynısı şu an bize yapılıyor. Önce çelengimize el konuldu, sonra 'Biz bu çelengi bakanlığın önüne koymak istiyoruz, bakanı istifaya davet etmek istiyoruz' dediğimizde önümüze set çekeceklerdir.

"EĞER GEREKLİ ÖNLEMİ ALMAZSANIZ, BİZ ALACAĞIZ.' BİLİN Kİ SÜRESİZ İŞ BIRAKACAĞIZ"

Erden'in konuşmasının ardından doktorlar oturma eylemi yapmaya başladılar. Oturma eylemi devam ederken konuşan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Baytemür, şunları söyledi:

"Sayın Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz: 'Bir bakanın istifa etmesi için ne gerekiyor?' Pandemiyi yönetemediniz, 188 hekim 521 tane sağlık çalışanımız öldü. Bu, istifa gerekçeniz olmadı. 'Covid-19 meslek hastalığı sayılsın' dedik. Bunu savunamadınız. Olmadı. Her ölümde üzüntü duydunuz. Her şiddette üzüntü duydunuz. Biz, her gün bir ASM'ye, bir hastaneye sağlıkta şiddete uğrayan meslektaşımızı ziyaret etmekten artık bıktık ve bunun bir sonunun gelmesi lazım. Bakın, buradan sesleniyoruz, 'Eğer gerekli önlemi almazsanız, biz alacağız.' Bilin ki süresiz iş bırakacağız. Bu böyle bilinsin. Böyle olmaz. Bilin ki artık hasta bakmayacağız."

