Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifade ve teşhislerinin olduğu da belirtildi.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, ByLock, Güncel, Haberler

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