Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Son dakika haberleri: Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifade ve teşhislerinin olduğu da belirtildi.
AA / Sertaç Bulur - Güncel