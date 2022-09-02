Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkisinde Göktay Çavuşlu'nun (32) kullandığı 34 PCE 97 plakalı otomobil yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan kanaldan 96 metre sürüklenmesinin ardından ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aracın sağ ön koltuğunda oturan sürücünün babası Şinasi Çavuşlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüyle ablası Gamze Keskin ve çocukları Tunahan, Fatma Buğlem ve Mustafa Rüzgar Keskin, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildekilerin Tokat'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.