Son dakika: AMASYA'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Haberler

SULUOVA, AMASYA (DHA) - AMASYA'nın Suluova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Saluca köyü kavşağında meydana geldi. Emir Ardahan yönetimindeki 34 DD 0621 plakalı otomobil, Dursun Hoşgör'ün kullandığı 05 KL 768 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Zülfi Siyah Ardahan ve Ahmet Ardahan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel