Son dakika: Almanya'da Türk kökenli siyasetçiye ırkçı saldırı Son dakika gündem haberine göre Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan Halil Taşdelen'in evinin önünde ırkçı bir saldırıya uğradığı bildirildi. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan Halil Taşdelen'in evinin önünde ırkçı bir saldırıya uğradığı bildirildi. Bavyera Eyalet Meclisinde Milletvekili Arif Taşdelen, kardeşi Halil Taşdelen'in ırkçı saldırıya uğradığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Taşdelen, ırkçı saldırı sonrası kardeşinin burnunun kırıldığını ve hastanede tedavi edildiğini kaydetti. Irkçı saldırganın Halil Taşdelen'e "pis Türk" diye bağırdığı ve ardından saldırdığı ifade edildi. Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi. AA / Cüneyt Karadağ - Güncel Halil Taşdelen Almanya Güncel Haberler Son Dakika

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