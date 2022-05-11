ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, Aljazeera muhabirinin öldürülmesi hakkında 'derin soruşturma' istedi

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Tom Nides, Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin bu sabah Batı Şeria'da görevi sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle öldürüldüğü olaya ilişkin "derin soruşturma" talep etti.

Nides, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aljazeera'nın Amerikalı ve Filistinli gazetecisi Şirin Ebu Akile'nin ölüm haberini almaktan çok üzgünüm. Cenin'de onun (Ebu Akile'nin) ölümü ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla ilgili detaylı bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin, aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu bildirildi.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.