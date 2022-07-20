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Son Dakika | Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Mert Cantürk - Güncel
Son Dakika | Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1,5 dönümlük alan zarar gördü.

Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1,5 dönümlük alan zarar gördü.

Kestel Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 1,5 dönümlük alan zarar gördü.

AA / Mert Cantürk - Güncel

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