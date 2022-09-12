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Son Dakika | Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Son Dakika | Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orhan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kara yolu kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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