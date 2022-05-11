Son Dakika | Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü - Haberler

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Son Dakika | Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.

AA / Güncel

Al Jazeera, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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