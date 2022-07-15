Son dakika: Akşener: "Türk Milleti'nin, Devletini Sokaktan Topladığı 15 Temmuz Darbe Girişiminin Yıl Dönümünde; Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Gazilerimize Uzun... Son dakika gündem haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin, Devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin, Devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Akşener'in mesajı şöyle: "Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin, Devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ANKA / Güncel İYİ Parti Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Akşener: 'Türk Milleti'nin, Devletini Sokaktan Topladığı 15 Temmuz Darbe Girişiminin Yıl Dönümünde; Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Gazilerimize Uzun... - Haberler

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