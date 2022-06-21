Son Dakika | Aksaray'da iş yerinden palet ve su hırsızlığı güvenlik kamerasında Son dakika haber: Aksaray'da iş yerinin önünden palet ve su çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Aksaray'da iş yerinin önünden palet ve su çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde meşrubat satan iş yerine gelen maskeli ve şapkalı 2 şüpheli, dükkanın önündeki paletler ile şişe suları 3 tekerlekli motosiklete yükleyerek kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskeli ve şapkalı 2 kişinin 3 tekerlekli motosikletle iş yerinin önüne gelmesi, paletleri ve suları motosiklete yükleyip kaçmaları yer alıyor. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Aksaray su Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Aksaray'da iş yerinden palet ve su hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.