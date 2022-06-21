Son Dakika | Aksaray'da iş yerinden palet ve su hırsızlığı güvenlik kamerasında
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Son dakika haber: Aksaray'da iş yerinin önünden palet ve su çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Aksaray'da iş yerinin önünden palet ve su çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde meşrubat satan iş yerine gelen maskeli ve şapkalı 2 şüpheli, dükkanın önündeki paletler ile şişe suları 3 tekerlekli motosiklete yükleyerek kaçtı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskeli ve şapkalı 2 kişinin 3 tekerlekli motosikletle iş yerinin önüne gelmesi, paletleri ve suları motosiklete yükleyip kaçmaları yer alıyor.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel