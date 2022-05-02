Son dakika! Aksaray'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

GÜZELYURT, AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Aşağı Mahalle'deki müstakil evde ikamet eden 2 çocuk annesi Zeynep Koyun (26) ile eski eşi Bilal G. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Bilal G, yanında getirdiği bıçakla Koyun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Koyun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bilal G, kısa bir süre sonra Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.