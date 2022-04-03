Akkuyu Nükleer AŞ'den, 18 işçinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin'in Gülnar ilçesinde, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, dün saat 08.30 sıralarında Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolu ile Akkuyu NGS sahası bağlantı yolunun kesiştiği kavşakta, Akkuyu NGS'de çalışanları taşıyan servis aracının karıştığı trafik kazasında, taşeron firmada çalışan 1'i ağır 18 işçinin yaralandığı hatırlatıldı.

Kazanın ardından Mersin ve Silifke'deki hastanelere kaldırılan yaralıların tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer AŞ, kazanın araştırılması için ilgili kurumlara gerekli her türlü yardımı ve desteği sağlamaktadır. Akkuyu NGS projesinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması birinci önceliktir. Şirketimiz tarafından projede yer alan tüm taşeronlarımızdan bu ilkeye tam olarak uyulması talep edilmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ, yapılacak tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatacaktır."?????????????????????