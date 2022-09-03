Son Dakika | AĞRI'DA BİR APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7'NCİ KATTAKİ 4 DAİRE YANDI Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre AĞRI'da bir apartmanın 7'nci katında meydana gelen yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. AĞRI'da bir apartmanın 7'nci katında meydana gelen yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. Olay, merkez Erzurum Caddesi'ndeki binanın 7'inci katında bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 7'inci katında bulunan Halis Kayabaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki dairelere sıçradı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevkedildi. Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, gökyüzünü saran alevlere müdahale ederek önce kontrol altına aldı sonra söndürdü. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracının da desteği geldiği yangında can kaybı olmaması sevindirdi. Görevlilerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında apartmanın 7'nci katındaki 4 daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle Erzurum Caddesinde trafik akışına yaklaşık 3 saat süreyle izin verilmedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Erzurum Ağrı Güncel Haberler Son Dakika

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